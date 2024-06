Medien: Cuisance vor Hertha-Wechsel

Hertha BSC steht offenbar kurz vor der Verpflichtung von Mittelfeldspieler Michaël Cuisance. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, sind sich die Berliner mit dem FC Venedig über einen Wechsel des Linksfußes an die Spree einig. Die Ablösesumme soll etwa 1,5 Millionen Euro betragen.

Der 24-Jährige war in der abgelaufenen Saison aus Venedig an den VfL Osnabrück verliehen. Dort zeigte Cuisance durchaus ansprechende Leistungen. In 25 Zweitligapartien erzielte der technisch versierte Achter drei Treffer und bereitete einen weiteren vor. Cuisance war 2022 vom FC Bayern in den italienischen Süden gewechselt, da er sich beim deutschen Rekordmeister nicht durchsetzen konnte. Aber auch in Venedig tat sich das einstige Toptalent schwer und wurde bereits mehrfach verliehen. Sein Vertrag bei den Venetianern läuft bis 2025.

Bei der Hertha wäre Cuisance nach Kevin Sessa (23), der ablösefrei vom 1. FC Heidenheim kommt, der zweite Neuzugang für die Mittelfeld-Zentrale.