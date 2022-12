Niederlechner vor Wechsel zur Hertha – Selke darf gehen

Bei Hertha BSC kündigt sich eine Veränderung im Kader an. Nach ‚Bild‘-Informationen wird Florian Niederlechner vom FC Augsburg bald in der Hauptstadt gegen den Ball treten. Schon morgen wird der 32-Jährige zum Medizincheck erwartet.

Allerdings stehen die Zeichen auf Sommer-Wechsel. Dann läuft der Vertrag des Mittelstürmers in Augsburg aus und der darf ablösefrei zu einem anderen Verein gehen. Dass die Fuggerstädter den Torjäger noch im Winter an einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf abgeben, ist laut der Boulevardzeitung nahezu ausgeschlossen.

Im Gegenzug wird Davie Selke die Hertha verlassen, heißt es weiter. Auch der Vertrag des ehemaligen deutschen U-Nationalspielers endet nach der laufenden Spielzeit. Sollte Selke sogar schon im Januar einen neuen Klub finden, würde Hertha ihm keine Steine in den Weg legen.

Update (15:44 Uhr): Gegenüber ‚Sky‘ äußerte sich nun Niederlechner-Berater Ingo Haspel wie folgt zum Thema: „Ich kann versichern, dass Florian am Montag zu 100 Prozent nicht in Berlin sein wird, um einen Medizincheck zu absolvieren. Fakt ist, dass Florian einige Optionen für den kommenden Sommer hat. Wir haben noch keine finale Entscheidung getroffen, wo es für ihn hingehen wird. Sein Vertrag beim FC Augsburg läuft aus und er will weiter erfolgreich Fußball spielen.“