Der Kapitän bleibt an Bord: ManUnited verlängert mit Fernandes

Als Manchester United Trainer Erik ten Hag im Anschluss an das gewonnene FA-Cup-Finale gegen den Stadtrivalen Manchester City (2:1) das Vertrauen aussprach, war damit ein klarer Auftrag verbunden: Die Red Devils – immerhin Rekordmeister – sollen in absehbarer Zeit wieder um den Titel in der Premier League mitspielen. Um das zu erreichen, forderte der niederländische Coach einen besseren Kader.

Dies setzt der Klub nun Schritt für Schritt um. Am gestrigen Dienstag verpflichtete der Traditionsklub mit Matthjis de Ligt (25) und Noussair Mazraoui (26) zwei Neuzugänge, die dem Klub auf die nächste Stufe verhelfen sollen. Nur einen Tag später gelingt United ein weiterer unglaublich wichtiger Schritt: Die Vertragsverlängerung mit Kapitän und langjährigem Leistungsträger Bruno Fernandes (29) bis 2027 mit einer Option auf ein weiteres Jahr.

„Bruno hat seit seiner Ankunft bei Manchester United mit bemerkenswerter Beständigkeit Leistungen auf hohem Niveau erbracht. Er ist eine brillante Führungspersönlichkeit, die die täglichen Standards vorantreibt und die Spieler und Mitarbeiter dazu inspiriert, jeden Tag Höchstleistungen zu erbringen. Brunos Engagement für den Verein verkörpert, was es bedeutet, ein United-Spieler zu sein. Er bleibt der Dreh- und Angelpunkt für alles, was wir hier erreichen wollen, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um den Erfolg zu erzielen, den dieser Verein verlangt“, lässt sich Sportdirektor Dan Ashworth zitieren.

Fernandes war 2020 von Sporting nach Manchester gewechselt. Der Portugiese hat in seinen 234 Einsätzen für den Verein 79 Tore erzielt und 67 Assists beigesteuert. „Jeder weiß, welche Leidenschaft ich für Manchester United hege. Ich bin mir der Verantwortung und Bedeutung bewusst, die das Tragen dieses Trikots mit sich bringt, und weiß um die Hingabe und den Wunsch, diesen unglaublichen Verein zu repräsentieren“, so Fernandes.