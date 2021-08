Medien: Czyborra vor Wechsel in die Bundesliga

Nach dem Abgang von Anderson Lucoqui (24) zu Mainz 05 herrschte bei Arminia Bielefeld Nachholbedarf auf der Linksverteidiger-Position, lediglich der nicht immer souverän agierende Jacob Laursen (26) steht Trainer Frank Kramer aktuell zur Verfügung.

Abhilfe soll nun Lennart Czyborra schaffen. Wie Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano vermeldet, wird der gebürtige Berliner in Kürze beim DSC unterschreiben. Czyborra soll inklusive Kaufoption vom FC Genua ausgeliehen werden.

Von Leihklub zu Leihklub

Beim Serie A-Klub steht der 22-Jährige noch bis 2022 unter Vertrag – ebenfalls per Leihe, an Stammverein Atalanta Bergamo ist der Ex-Schalker Czyborra bis 2024 gebunden. 19 Mal kam der ehemalige Juniorennationalspieler in der vergangenen Saison zum Einsatz, agierte im 3-5-2-System auf der linken Außenbahn.

Nach FT-Infos besitzt Genua eine Kaufoption von knapp fünf Millionen Euro, die sich in eine Kaufpflicht umwandelt, sobald die Italiener auch nur einen Punkt im letzten Halbjahr der Leihe einfahren. Durch den Wechsel nach Bielefeld wäre dieses Konstrukt vom Tisch.