Berater-Wirrwarr: St. Étienne hakt Niang ab

Der Transfer von M'Baye Niang (25) von Stade Rennes zur AS St. Étienne ist geplatzt. „Die ASSE hat sich gegen die Verpflichtung von M'Baye Niang entschieden. Es wurde zwar eine Einigung mit Stade Rennes und mit dem Spieler erzielt, aber die Einmischung verschiedener Berater machte es unmöglich, den Deal abzuschließen“, so der Klub in einer offiziellen Stellungnahme.

Auch nach Ablauf der Transferphase wäre der Wechsel von Niang nach St. Étienne aufgrund einer Sonderregelung möglich gewesen. Innerhalb der Ligue 1 dürfen die Klubs auch nach Ablauf der Transferperiode einen Spieler neu verpflichten.