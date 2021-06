BVB holt PSG-Talent Kamara

Borussia Dortmund hat offenbar das Rennen um Abdoulaye Kamara gewonnen. Wie die ‚Bild‘ vermeldet, steht der Transfer des 16-jährigen Mittelfeldtalents unmittelbar bevor. Ungeklärt sei allerdings noch, ob Kamara schon in diesem Sommer oder erst 2022 zum BVB stößt. Sein Vertrag bei Paris St. Germain läuft im nächsten Jahr aus.

Großen Anteil am Deal hatte laut ‚Bild‘ Borussias Chefscout Markus Pilawa, der Kamara und seine Berater bei einem Treffen in Dortmund von einem Wechsel überzeugt haben soll. Konkretes Interesse an einer Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers zeigte nach FT-Informationen auch Bayer Leverkusen. PSG bemühte sich zudem vergeblich um eine Vertragsverlängerung.

Für den BVB ist Kamara, der bei einem Wechsel in diesem Sommer zunächst in der U19 eingeplant wäre, nach Innenverteidiger Soumaïla Coulibaly (17) bereits das zweite PSG-Talent, das man sich in diesem Jahr sichert.