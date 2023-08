Barça erhöht Preis für Abde

Der FC Barcelona will Ez Abde nur ziehen lassen, wenn ein äußerst lukratives Angebot für den 21-jährigen Angreifer eingeht. Einem Bericht der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge liegt das Preisschild mittlerweile bei 30 Millionen Euro. Zuvor war aus Spanien meist zu hören, dass Barça ab 20 Millionen Euro gesprächsbereit wäre.

Unter der Anzeige geht's weiter

Interesse an Abde zeigten zuletzt allen voran Bayer Leverkusen und der FC Southampton. Der Bundesligist aus dem Rheinland wird die offene Stelle in der Offensive aber wohl mit Nathan Tella (24) besetzen. Dessen Weggang vom FC Southampton könnte das Interesse der Saints an Abde wiederum verstärken.