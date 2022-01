Lyon schnappt sich Faivre

Romain Faivre (23) verstärkt Olympique Lyon. Wie der Ligue 1-Klub mitteilt, kommt der flexible Offensivspieler vom Klassenkameraden Stade Brest und unterschreibt bis 2026.

Laut Angaben von OL fließen 15 Millionen Euro plus zwei Millionen an möglichen Boni. Zudem muss Lyon bei einem künftigen Verkauf 15 Prozent der Ablöse an Reims abdrücken. An Faivre waren in der Vergangenheit auch Bundesliga-Klubs wie Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen dran.