Bayerns Bitte an Kimmich

Der FC Bayern hat im Vertragspoker mit Joshua Kimmich eine Bitte an den DFB-Kapitän gerichtet. Laut ‚Sky‘ haben die Münchner ihrem Urgestein übermittelt, dass Kimmich bis Anfang Januar eine klare Tendenz erkennen lässt, ob er seinen auslaufenden Vertrag verlängert oder lieber wechseln will. Von ihrer ursprünglichen Idee, Kimmichs 20-Millionen-Gehalt zu reduzieren, rückten die Bayern in den vergangenen Wochen ab.

Der 29-jährige Mittelfeldspieler darf ab dem 1. Januar ohne Zustimmung der Münchner mit Klubs sprechen und dort auch einen ab der kommenden Saison gültigen Vertrag unterzeichnen. In diesem Falle würden die Bayern keine Ablöse für ihren Führungsspieler kassieren. In der vergangenen Saison durchlief Kimmich ein Formloch, die Bayern zögerten deshalb lange mit einem Vertragsangebot. In der laufenden Spielzeit läuft Kimmich wieder zu Höchstleistungen auf, sodass ihm nun viele Türen offenstehen. Der FC Barcelona und Manchester City kommen als neue Arbeitgeber infrage.