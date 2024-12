Sahin deutet an: Blitz-Comeback von Schlotterbeck?

Nico Schlotterbeck könnte schon am Sonntag (17:30 Uhr) im Spiel gegen die TSG Hoffenheim wieder für Borussia Dortmund auf dem Rasen stehen. Trainer Nuri Sahin sagte auf der heutigen Pressekonferenz: „Die Diagnose ist positiv, wenn man so etwas als positiv bewerten kann. Da werden wir abwarten, ob es irgendwie reicht, was schwer sein wird.“ Auf Nachfrage ergänzte der BVB-Coach: „Es ist nicht das eingetreten, wonach es bei den Bildern aussah. Die Resthoffnung hat man bis zum Anstoß als Trainer.“

Schlotterbeck war bei der 2:3-Niederlage gegen den FC Barcelona in der letzten Aktion des Spiels bei einer Landung übel weggeknickt und musste auf einer Trage aus dem Westfalenstadion transportiert werden. Letztlich ergab die Untersuchung eine Bandverletzung, die es offenbar ermöglicht, auch in den letzten beiden Spielen des Jahres gegen Hoffenheim und eine Woche später in Wolfsburg auf dem Rasen zu stehen. Eine finale Entscheidung darüber steht aber noch aus. Genauso wie bei Julian Ryerson, Maximilian Beier und Julian Brandt, deren Einsätze für diesen Sonntag alle noch offen sind.