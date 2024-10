FIFA-Weltrangliste: Deutschland kratzt an der Top10

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich in der FIFA-Weltrangliste um zwei Ränge verbessert. Wie der Weltverband mitteilt, steht das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann nach den zwei Siegen gegen Bosnien und Herzegowina (2:1) und die Niederlande (1:0) nun auf Platz elf. Damit sind die Top10 wieder in Reichweite.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt war die DFB-Elf vor zwei Jahren so hoch platziert gewesen. In der Nations League stehen für die Nagelsmann-Elf bisher drei Siege und ein Unentschieden aus vier Spielen zu Buche, damit wurde vorzeitig das Ticket für das Viertelfinale des Wettbewerbs gelöst. Im November stehen die letzten beiden Länderspiele in diesem Jahr an, dann geht es erneut gegen Bosnien und Herzegowina (16.11.) und Ungarn (19.11.) um Punkte.