FC Bayern: Vier Spieler könnten noch gehen

Bouna Sarr (30)

Seit seiner Ankunft von Olympique Marseille im Oktober 2020 machte der Rechtsverteidiger nur 27 Spiele für die Bayern. Sarr ist Verkaufskandidat Nummer eins, doch die Angebote fehlen bislang. Die ‚Bild‘ weist nun darauf hin, dass der Senegalese seinen WM-Platz gefährdet sehen und daher selbst einen Wechsel forcieren könnte.

Adrian Fein (23)

Der Mittelfeldspieler ist völlig außen vor, darf nicht einmal mit der ersten Mannschaft trainieren. Ein Wechsel in die USA scheiterte zuletzt, nun soll es die Eredivise werden. Fein führt laut der ‚Bild‘ Gespräche mit Aufsteiger Excelsior Rotterdam. Knackpunkt: Fein verdient in München rund zwei Millionen Euro im Jahr. So viel würde er andernorts nie bekommen.

Gabriel Vidovic (18)

Trainer Julian Nagelsmann schwärmte zuletzt vom Offensivallrounder, Einsatzminuten kann er Vidovic jedoch nicht versprechen. Daher steht eine Leihe an. Sein Management würde den Kroaten gerne in der Bundesliga unterbringen, hieß es zuletzt bei ‚Sky‘. Wohin es gehen könnte, ist aktuell aber noch nicht bekannt.

Joshua Zirkzee (21)

Nach einer starken Leihsaison beim RSC Anderlecht hat Zirkzee zwar keine gute Perspektive bei den Bayern, aber durchaus einen Markt. Borussia Mönchengladbach, der FC Augsburg, der VfB Stuttgart und Klubs aus England sind bereits vorstellig geworden. Favorit auf eine rund 15 Millionen Euro teure Verpflichtung ist jedoch Ex-Klub Anderlecht.