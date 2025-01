Alonso spricht über Belocian-Ersatz

Xabi Alonso will bei der Suche nach einem Ersatz für den am Kreuzband verletzten Jeanuël Belocian (19) nicht in Aktionismus verfallen. Auf der heutigen Pressekonferenz von Bayer 04 Leverkusen sagte Alonso: „Wir müssen prüfen, welche Möglichkeiten wir haben, uns zu verbessern. Natürlich ist das sehr traurig für Jeanu, aber wir müssen offen dafür sein, den Kader zu verstärken und zu verbessern.“ Durch Belocians Verletzung stehen der Werkself derzeit nur vier fitte gelernte Innenverteidiger zur Verfügung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Da der Franzose noch für den Rest der Saison ausfällt, ist Leverkusen mit Blick auf die anstehende Dreifachbelastung in der Rückrunde fast schon gezwungen, auf dem Transfermarkt nachzulegen. Alonso sagt weiter: „Im Moment müssen wir abwarten, aber wir verschließen uns dafür nicht.“