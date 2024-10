FC Bayern: Startelf-Debüt & bitterer Ausfall

Der FC Bayern muss in der DFB-Pokal-Partie gegen den 1. FSV Mainz 05 am heutigen Mittwochabend (20:45 Uhr) auf Dayot Upamecano verzichten. Der Franzose leidet an einer Oberschenkelprellung und steht Trainer Vincent Kompany deshalb nicht zur Verfügung.

Positive Nachrichten gibt es aber für Leroy Sané. Der Flügelstürmer steht zum ersten Mal in der laufenden Spielzeit in der Startelf. Bislang kam Sané nach längerer Verletzungspause ausschließlich von der Bank. Am vergangenen Wochenende trug er sich gegen den VfL Bochum (5:0) in die Torschützenliste ein.