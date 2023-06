RB verleiht Abwehr-Talent Ba

Sanoussy Ba soll in der kommenden Saison Spielpraxis in Österreich sammeln. RB Leipzig verleiht das 19-jährige Linksverteidiger-Talent für ein Jahr an den Linzer ASK. Von einer möglichen Kaufoption sprechen beide Klubs nicht. An die Sachsen ist Ba noch bis 2025 gebunden.

„Mit Sanoussy bekommen wir einen technisch sehr beschlagenen Spieler. Er ist beidfüßig, auf beiden Außenverteidiger-Positionen einsetzbar und macht uns daher noch variabler. Dass er als 19-Jähriger regelmäßig im Spieltagskader eines deutschen Topklubs stand, zeugt von seiner hohen Qualität“, so Geschäftsführer Radovan Vujanovic.

