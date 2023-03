Zeitpunkt und Wunschziel: Mbappé für PSG nicht zu halten

Kylian Mbappé hat angeblich eine Entscheidung getroffen, wie es für ihn in Zukunft weitergehen soll. Wie die ‚as‘ vermeldet, will der 24-jährige Offensivstar seinen Vertrag bei Paris St. Germain nicht noch einmal verlängern. Einen Transfer in diesem Sommer, den Mbappé bevorzuge, schließe PSG aber aus.

2024 läuft das Arbeitsverhältnis aus – um eine weitere Saison dehnt sich dieses nur automatisch aus, wenn PSG die Champions League gewinnt oder Mbappé seine explizite Zustimmung gibt. Das wird er laut der ‚as‘ aber nicht tun.

Auch auf einen neuen Verein soll sich Mbappé festgelegt haben: Real Madrid soll es ab der Saison 2024/25 werden. Seinen Wechselwunsch habe Mbappé der Vereinsspitze der Königlichen schon mitgeteilt.

Real ist verstimmt

Das Problem: Bei Real Madrid ist man seit dem vergangenen Sommer nicht besonders gut auf den Franzosen zu sprechen. Seine kurzfristige und unerwartete Entscheidung gegen die Spanier und für eine Verlängerung bei PSG hat man nicht vergessen. Mbappé müsste bei den Fans viel Imagepflege betreiben, meint die ‚as‘.

Sollte sich aber tatsächlich die Chance auf eine ablösefreie Mbappé-Verpflichtung 2024 bieten, könnten auch die Königlichen ihre Prinzipien über Bord werfen. Schließlich wäre unter anderen Umständen gut und gerne eine Summe jenseits der 200-Millionen-Marke fällig.

