LASK entlässt Ismaël

Valérien Ismaël ist nicht länger der Trainer des Linzer ASK. Wie der österreichische Erstligist mitteilt, wurde der ehemalige Bundesliga-Profi seines Amts enthoben. Künftig wird Dominik Thalhammer den LASK trainieren.

Ismaël hatte im Sommer den Cheftrainer-Posten bei den Österreichern übernommen. Nach einem starken Start in die Spielzeit verloren die Linzer im Saisonverlauf etwas ihre Form und landeten schlussendlich auf Platz vier.

We are glad to announce the arrival of Dominik Thalhammer as our new joint Head Coach & Sporting Director. The former Austrian women’s team coach already has experience at the club, having worked as assistant under Karl Daxbacher in 2007/08. #togetherwearelask ⚫️⚪️ pic.twitter.com/xBGYKTwjnd