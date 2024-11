Genua: Vieira folgt auf Gilardino

Die Amtszeit von Alberto Gilardino beim FC Genua fand am gestrigen Dienstag nach zwei Jahren ihr Ende. Wie die Italiener offiziell bekanntgeben, übernimmt nun Patrick Vieira die sportlichen Geschicke in der Hafenstadt. Zur Vertragslänge macht der Klub keine Angaben. Vieira soll Genua nach einer bisher katastrophalen Saison wieder in ruhigere Gewässer führen.

In der Liga gewann der Tabellen-17. der Serie A nur eins seiner vergangenen zehn Spiele, im Pokal war gegen Zweitligist und Stadtrivale Sampdoria Genua schon in der zweiten Runde Schluss. Vieira war bis Sommer bei Racing Straßburg tätig, der CFC ist für den 48-Jährigen die erste Trainerstation in Italien. Als aktiver Profi schnürte der ehemalige Mittelfeldspieler für Juventus Turin und die beiden Mailänder Klubs seine Schuhe.