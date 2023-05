Gerücht: Holt der VfB einen Stürmer aus Ungarn?

Der VfB Stuttgart ist auf der Suche nach einem potenziellen Nachfolger für Leihprofi Serhou Guirassy in Ungarn fündig geworden. Laut dem ungarischen ‚Nemeti Sport‘ zählt der VfB Berichten zufolge zum Interessentenkreis um Eduvie Ikoba. Der 25-jährige US-Amerikaner geht aktuell für Zalaegerszegi TE auf Torejagd. Für den amtierenden Pokalsieger erzielte der 1,93 Meter große Rechtsfuß 13 Treffer in 32 Spielen. Von seiner Statur und Physis her wäre Ikoba derselbe Spielertyp wie Guirassy. Ob der 27-Jährige an Bord bleibt, hängt maßgeblich vom Klassenerhalt ab.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch Celtic Glasgow hat die Fühler nach dem Sturmtank ausgestreckt, der bei seinem Klub noch einen Vertrag bis 2025 besitzt. Ikoba selbst wäre einem Wechsel gegenüber nicht abgeneigt: „Es ist noch ungewiss. Ab diesem Sommer läuft mein Vertrag noch zwei Jahre. […] Ich weiß noch nicht, wie meine Zukunft aussehen wird, ob ich bleiben oder gehen werde. Wenn ich irgendwo einen Vertrag bekommen würde, der mir einen weiteren Schritt in meiner Karriere ermöglichen würde, würde ich die Chance in Betracht ziehen.“

Lese-Tipp

Stuttgart: Ex-Klub flirtet mit Nartey