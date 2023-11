Wintertransfer: Arsenal bleibt an Aston Villa-Überflieger dran

Thomas Partey wird dem FC Arsenal im schlimmsten Fall bis Februar fehlen. Bis zum Jahresende droht dem 30-Jährigen wegen muskulärer Probleme eine Verletzungspause. Ab Januar könnte der Sechser dann mit Ghana beim Afrika-Cup weilen.

Ob Partey den Gunners langfristig erhalten bleibt, ist ohnehin ungewiss. Ende Oktober berichteten italienische und englische Medien übereinstimmend, dass der Rechtsfuß mit einem Wintertransfer liebäugelt. So oder so möchte der Klub um Trainer Mikel Arteta im Januar im Mittelfeld nachlegen, ein ehemaliges Transferziel der Londoner scheint dabei an Priorität zu gewinnen.

Laut Fabrizio Romano signalisiert Arsenal erneut Interesse an Douglas Luiz von Aston Villa. Der 25-jährige Brasilianer wurde vom derzeitigen Tabellenvierten der Premier League bereits im vergangenen Jahr intensiv umworben. Villa schob einem Transfer seinerzeit jedoch einen Riegel vor.

Dem Branchenexperten zufolge ist Luiz das Wunschziel von Arsenal. Ein Transfer könnte sich aber mal wieder schwierig gestalten – Villa wolle die Zusammenarbeit mit dem Nationalspieler unbedingt fortsetzen. Mit Blick auf Diaz‘ Leistungen wenig verwunderlich: In der laufenden Saison war der Mittelfeldspieler in 18 Einsätzen bereits an acht Treffern direkt beteiligt.