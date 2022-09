Mislintat stichelt gegen Kalajdzic & lobt Sosa

Sven Mislintat blickt mit gemischten Gefühlen auf den abgelaufenen Sommertransfermarkt zurück. Zum Wechseltheater um Sasa Kalajdzic sagt der Sportdirektor des VfB Stuttgart dem ‚kicker‘, es „habe schon Körner gekostet, um eine sehr gute Lösung zu finden“. Den Abgang des 25-Jährigen bewertet das Fachblatt als „persönliche Enttäuschung für die VfB-Verantwortlichen“. Kalajdzic hatte zum Ende des Transferfensters seinen Abgang forciert, indem er vor dem Spiel gegen den 1. FC Köln (0:0) erklärte, nicht einsatzfähig zu sein, um einen möglichen Transfer nicht zu gefährden.

Schlussendlich ging es für den Österreicher zu den Wolverhampton Wanderers – wo er sich in seinem ersten Spiel eine Kreuzbandverletzung zuzog. In Stuttgart blieb hingegen der ebenfalls von mehreren Interessenten umworbene Borna Sosa (24). Mislintat lobt: „Jeder, nicht nur Sasa, darf sich eine Scheibe davon abschneiden, wie Borna mit der Situation umgeht. Wie klar er formuliert, was Pellegrino Matarazzo, meine Wenigkeit und der Klub für ihn getan haben nach seinem ersten sehr, sehr schweren Jahr.“