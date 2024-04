Bayern: Nächste Wende im Fall Zidane

Die Verlängerung von Julian Nagelsmann beim DFB hat den Druck auf den FC Bayern erhöht. Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund werden daran gemessen, welchen Coach sie beim Rekordmeister auf den Trainerstuhl setzen werden. Gestern wurde in Spanien bereits sehr offensiv berichtet, dass Zinedine Zidane die Nachfolge von Thomas Tuchel antreten werde. Inzwischen klart der Himmel bezüglich dieser Meldung etwas auf.

‚Sky‘ und ‚Sport Bild‘ wollten die Berichte der spanischen Kollegen nicht so stehen lassen. An einer bevorstehenden Verpflichtung von Zidane bei den Bayern sei nichts dran. Inzwischen hat ‚ESPN‘ sogar nachgelegt. Der TV-Sender berichtet, konkrete Gespräche über ein Engagement des ehemaligen Real Madrid-Trainers an der Säbener Straße habe es nie gegeben.

Will Zidane doch lieber nach England?

Die ‚L‘Équipe‘ bringt nun einen neuen Twist in die Gemengelage. Die renommierte Tageszeitung berichtet, Zidane präferiere eigentlich einen Wechsel zu Manchester United. Bei den Red Devils wackelt Erik ten Hag seit geraumer Zeit, da der Niederländer es in seiner bisherigen Amtszeit trotz großer Investitionen in den Kader nicht geschafft hat, die Mannschaft weiterzuentwickeln und konstant gute Ergebnisse abzuliefern.

Wer nun auf Tuchel folgen wird, bleibt weiter unklar. Eberl ließ nach Bayerns 1:0-Sieg in der Champions League gegen den FC Arsenal am Mittwochabend bezüglich der anhaltenden Trainersuche aufhorchen: „Jetzt geht es in die finale Phase.“ Allzu lang dürfte die Auflösung des derzeit größten Rätsels im deutschen Fußball wohl nicht mehr auf sich warten lassen.