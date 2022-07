Pogba kehrt zu Juve zurück

Paul Pogba kehrt zu Juventus Turin zurück. Der italienische Rekordmeister gibt die Verpflichtung des französischen Nationalspielers offiziell bekannt. Pogba unterschreibt dem Vernehmen nach bis 2026. Seinen Kontrakt bei Manchester United ließ der 29-Jährige Ende Juni auslaufen, eine Ablöse wird somit nicht fällig.

Nachdem die Alte Dame in der abgelaufenen Saison sowohl in der Serie A als auch in der Champions League den Erwartungen hinterherhinkte, soll der exzentrische Franzose nun dabei mithelfen, das Ruder herumzureißen.

Pogba hatte bereits zwischen 2012 und 2016 für die Bianconeri gespielt und stand damals unter anderem 2015 im Finale der Champions League gegen den FC Barcelona (1:3) auf dem Platz. Für 105 Millionen Euro wechselte er schließlich nach Manchester. Nun die Rückkehr zu Juve.