Konkurrenz ausgestochen: United einig mit neuem Abwehrchef

Unter der Regie von Erik ten Hag hat Manchester United in der laufenden Saison einen großen Schritt zurück in die Spitzengruppe der Premier League gemacht. Um wieder im Titelkampf mitzumischen, fehlt den Red Devils aber noch ein ganzes Stück. 19 Punkte Rückstand auf Tabellenführer und Stadtrivale Manchester City sprechen eine deutliche Sprache.

Um den Abstand in der kommenden Spielzeit zu verkürzen, suchen die Verantwortlichen vom Old Trafford gezielt nach Verstärkungen. Mit Min-jae Kim von der SSC Neapel hat man nach Informationen des ‚Mirror‘ nun eine Einigung erzielt. Dem Bericht zufolge ist es ten Hag gelungen, den 26-jährigen Innenverteidiger von einem Wechsel nach Manchester zu überzeugen.

Größte Hürde genommen

Da Kim eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag besitzt, ist die größte Hürde mit der Zusage des Profis bereits genommen. In den ersten Juli-Wochen kann die Klausel in Höhe von 52 Millionen Euro gezogen werden. Aktuell sieht alles danach aus, dass United davon Gebrauch machen wird. Die neapolitanische Tageszeitung ‚Il Mattino‘ schreibt, es gehe nur noch um die Klärung letzter Details, bevor der Transfer endgültig eingetütet wird.

Neben United bemühten sich bis zuletzt auch Paris St. Germain, Manchester City, der FC Liverpool und Tottenham Hotspur um Kim. Der 47-fache Nationalspieler hat nun offenbar eine Entscheidung pro United getroffen. Und dort winkt ihm dem Vernehmen nach ein sehr lukrativer und langfristiger Vertrag.