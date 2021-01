Bochum-Zukunft: Reis erwartet Entscheidung

Thomas Reis hat sich zu seinem auslaufenden Vertrag beim VfL Bochum und seiner damit verbundenen offenen Zukunft geäußert. „Bislang hat mich das nicht so beschäftigt. Das ist eine besondere Situation für mich. Der VfL wird höchstwahrscheinlich nicht mein letzter Verein sein. Aber ich möchte hier noch weiterarbeiten und etwas weiter mit entwickeln. Wir haben jetzt eine gute Ausgangsposition“, sagt der Erfolgscoach im Gespräch mit der ‚Bild‘.

Reis hatte den Zweitligisten im September 2019 als Tabellenvorletzten übernommen, nachdem der Klub mit fünf sieglosen Spielen in die Saison gestartet war. In seiner Debütsaison gelang dem ehemaligen Profi des Ruhrpottklubs der komfortable Klassenerhalt. Derzeit befindet sich der VfL als Tabellenzweiter mitten im Aufstiegsrennen. Der 47-Jährige erwartet eine zeitnahe Entscheidung: „Es muss von beiden Seiten passen. Also sollte in Kürze der passende Zeitpunkt sein, um dann zu sagen: ‚Ja oder Nein.‘“