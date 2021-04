F95: Luxemburg-Talent im Probetraining

Zweitligist Fortuna Düsseldorf bekommt im Mannschaftstraining offenbar Besuch von einem Spieler aus Luxemburg. Wie das Portal ‚mental.nl‘ berichtet, wird der Torhüter Youn Czekanowicz ab dem heutigen Montag ein Probetraining in Düsseldorf aufnehmen, um sich zu empfehlen. Aktuell steht der 20-Jährige beim luxemburgischen Erstligisten FC UNA Strassen unter Vertrag. Sein Kontrakt ist noch bis 2022 datiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

In seiner Jugend spielte Czekanowicz unter anderem in den Jugendmannschaften von Alemannia Aachen und Bayer 04 Leverkusen. Nach Stationen bei den belgischen Klubs FC Brügge und KAA Gent sowie dem luxemburgischen Verein Niederkorn steht der 1,91-Meter Mann seit dem vergangenen Jahr in Strassen zwischen den Pfosten. 16 Einsätze stehen in diesen Saison zu Buche.