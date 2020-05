VfB verlängert mit Matarazzo

Pellegrino Matarazzo bekommt volle Rückendeckung von seinem Arbeitgeber. Wie der VfB Stuttgart offiziell mitteilt, wurde der bis 2021 datierte Vertrag des Übungsleiters vorzeitig bis 2022 ausgedehnt. Das Arbeitspapier besitzt Gültigkeit für die erste und für die zweite Liga.

Der Vorstandsvorsitzende Thomas Hitzlsperger begründet den Schritt in der sportlich angespannten Situation: „Mit der seit mehreren Wochen geplanten Vertragsverlängerung möchten wir deutlich zum Ausdruck bringen, dass wir Kontinuität leben wollen. Nach der bisherigen Zusammenarbeit mit Pellegrino Matarazzo sind wir der festen Überzeugung, dass er alle fachlichen und persönlichen Fähigkeiten in sich trägt, die eine lange Zusammenarbeit möglich machen.“

Für Sportdirektor Sven Mislintat ist die Vertragsverlängerung „ein Ausdruck dafür, dass wir von unserem Weg überzeugt sind, und dass sich jeder Verantwortliche, jeder Spieler und jeder Mitarbeiter zuerst selbst in die Verantwortung für den sportlichen Erfolg nimmt.“

Am Donnerstag empfängt der VfB den Zweitplatzierten Hamburger SV zum richtungsweisenden Topspiel in Liga zwei. Anstoß ist um 20:30 Uhr in Stuttgart.