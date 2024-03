Newcastle-Abschied: Karius will nach Italien

Loris Karius sehnt sich nach einem Wechsel in die Serie A. Der Torhüter von Newcastle United hat im Gespräch mit der ‚Gazzetta dello Sport‘ verraten: „Als nächsten Schritt würde ich mich gerne einem italienischen Verein anschließen.“ Momentan steht der 30-Jährige noch bis zum Sommer bei den Magpies unter Vertrag.

Grund für seinen Wunsch nach einem Transfer in die italienische Liga ist seine Familie. „Ich bin in Newcastle, sie und unsere Tochter in Mailand, ich genieße meine beiden Frauen, aber wir sehen uns nicht oft. Ich möchte ein weiteres Kind“, sagt Karius über seine Partnerin Diletta Leotta und seine Tochter Aria. Um seinen Plan in die Tat umzusetzen, hat Karius seinen Berater gewechselt und wird künftig von Ex-Profi Claudio Marchisio vertreten.