Bayern-Aufstellung: Kompany ändert vier Positionen

Vincent Kompany verändert sein Team im Vergleich zum 3:0-Ligasieg gegen den SV Werder Bremen auf vier Positionen. Für Aleksandar Pavlovic rückt der Leon Goretzka ins Team, der leicht angeschlagene Minjae Kim macht Platz für Eric Dier. Darüber hinaus erhält Leroy Sané den Vorzug vor Kingsley Coman, auf der Rechtsverteidiger-Position beginnt Konrad Laimer anstelle von Sacha Boey.

Für den FC Bayern gilt es in Schottland, die miserable Auswärtsbilanz dieser Champions League-Saison aufzubessern und sich zudem eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Dienstag (21 Uhr) in der Allianz Arena zu verschaffen.

Die Bayern-Aufstellung