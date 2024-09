Schalkes Favorit: Gelingt der große Raúl-Coup?

Beim FC Schalke geht es dieser Tage drunter und drüber. Nach den Freistellungen von Sportdirektor Marc Wilmots und Chefcoach Karel Geraerts müssen zwei essenzielle Posten neu besetzt werden. Zu den sechs bereits gehandelten Trainer-Kandidaten gesellt sich nun ein weiterer prominenter Name.

Wie das spanische ‚Relevo‘ berichtet, beschäftigt sich der Zweitligist mit einer Rückholaktion von Raúl. Der 47-Jährige, seit 2019 für die Zweitvertretung von Real Madrid verantwortlich, zähle zu den Favoriten auf das vakante Amt bei den kriselnden Knappen.

Vertraglich ist der frühere Stürmer nur noch bis zum Ende der Saison an die Königlichen gebunden. Dennoch, so stellt das Portal fest, stehen die Chancen nicht allzu gut, dass Raúl seinen aktuellen Arbeitgeber frühzeitig verlässt. Es darf also bezweifelt werden, dass der Spanier nach seiner aktiven Zeit (2010 bis 2012) als Spieler nun als Übungsleiter nach Gelsenkirchen zurückkehrt.

Update (16:03 Uhr): Laut der ‚Bild‘ ist eine Zusammenarbeit doch nicht unmöglich. Demzufolge ist Raúl bei Real nicht zufrieden, „weil viele seiner Top-Talente abgegeben wurde“. Darüber hinaus sollen sich Kaderplaner Ben Manga und Vorstandsvorsitzender Matthias Tillmann am gestrigen Sonntag im Madrid aufgehalten halten. Der Grund für den Spanien-Aufenthalt der Schalke-Bosse ist bislang nicht durchgesickert.