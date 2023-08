Aussichtsreiche Verhandlungen: Hertha findet Abnehmer für Serdar

Suat Serdar könnte Hertha BSC in Kürze zumindest vorübergehend verlassen. Voraussichtlich geht es nach Italien zu Hellas Verona. Wie Gianluca Di Marzio berichtet, befinden sich die Norditaliener in fortgeschrittenen Verhandlungen mit der Alten Dame über eine Leihe. Ob eine Kaufklausel inbegriffen ist, lässt der italienische Branchenexperte offen.

Unter der Anzeige geht's weiter

So oder so dürfte es die Berliner Verantwortlichen freuen, spart man doch – je nach Ergebnis der Gespräche – mindestens mal Teile von Serdars üppigem Gehalt. Für den Mittelfeldspieler selbst ist die Aufgabe durchaus reizvoll, schließlich würde er in Verona erstklassig spielen. In einer europäischen Topliga obendrein.

Lese-Tipp

Hertha bestraft Maolida

Vor zwei Jahren war Serdar von Schalke 04 zur Hertha gewechselt, aber auch dem vierfachen Nationalspieler gelang es nicht, der Mannschaft nachhaltig Stabilität zu verleihen. Trotz eines bis 2026 gültigen Vertrags fehlt nach dem Abstieg vor allem aus finanziellen Gründen die Perspektive beim Hauptstadtklub.