Strootman leihweise nach Cagliari

Kevin Strootman verlässt Olympique Marseille erneut auf Leihbasis. Wie der italienische Erstligist Cagliari Calcio mitteilt, wurde der Mittelfeldspieler für eine Saison mit Option auf eine weitere Spielzeit ausgeliehen. Bereits in der vergangenen Rückrunde schnürte der 31-Jährige seine Schuhe vorübergehend für den FC Genua.

Beim Ligakonkurrenten kam Strootman in 18 Partien zum Einsatz, zumeist in der Startelf. Vier Vorlagen konnte der Linksfuß beisteuern. An Marseille ist der Niederländer noch bis 2023 gebunden.