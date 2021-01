Eintracht: Jovic darf spielen

Luka Jovic muss wohl nicht lange auf sein Comeback im Trikot von Eintracht Frankfurt warten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, darf die Leihgabe von Real Madrid schon am heutigen Freitag erstmals unter Coach Adi Hütter trainieren. Auch für das Spiel am Sonntag (18 Uhr) gegen Schalke 04 kann Jovic eingeplant werden.

Vom Gesundheitsamt gab es grünes Licht, da der 23-Jährige nachweislich bereits an Corona erkrankt und zudem ein aktueller Test negativ war. Jovic freut sich diebisch auf die Rückkehr ins Eintracht-Trikot: „Ich fühle mich phänomenal und bin mehr als zufrieden, mit der Eintracht zu dem Verein zurückgekehrt zu sein, der mir so viel gegeben hat. Es wird mir eine Ehre sein, in den kommenden Monaten das Eintracht-Trikot zu tragen.“