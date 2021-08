Aue will Gueye

Erzgebirge Aue bekundet Interesse an Stürmer Babacar Gueye. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wollen die Sachsen den vereinslosen Senegalesen, der in der vergangenen Saison für den Karlsruher SC auflief, verpflichten.

In Aue besteht seit den Abgängen von Florian Krüger (Arminia Bielefeld) und Pascal Testroet (SV Sandhausen) erhöhter Bedarf in der Offensive. Gueye, der auch schon für Hannover und Paderborn auf Torejagd ging, erzielte in bislang 57 Zweitliga-Einsätzen neun Treffer.