Hudson-Odoi: Bundesliga-Leihe vor dem Abschluss?

Immer wieder war Callum Hudson-Odoi in den vergangenen Transferperioden ein Kandidat in der Bundesliga. Der FC Bayern und Borussia Dortmund buhlten einst intensiv um den Flügelstürmer des FC Chelsea. Jetzt soll der 21-Jährige tatsächlich in der Bundesliga anheuern.

‚Sky Sports‘ vermeldet, dass eine Ausleihe zu Bayer Leverkusen kurz bevorsteht. Die Verhandlungen sollen bereits weit fortgeschritten sein und alle Parteien seien zuversichtlich, den Transfer abzuschließen. Eine Kaufoption sei nicht Teil des Deals. Hudson-Odois Vertrag bei Chelsea läuft noch bis 2024, in der neuen Saison ist er ohne Einsatzminute.

In Leverkusen war lange Zeit Mykhaylo Mudryk (21) die Wunsch-Verstärkung für die offensive Außenbahn. Die Ablöseverhandlungen mit Shakhtar Donetsk gestalteten sich allerdings äußerst kompliziert. Nun scheint es auf Hudson-Odoi hinauszulaufen.