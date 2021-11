Medien: Leverkusen bietet für Barça-Juwel Almeida

Bayer Leverkusen will dem FC Barcelona allem Anschein nach ein vielversprechendes Talent abspenstig machen. Einem Bericht von ‚Esport3‘ zufolge haben die Rheinländer Abwehrmann Diego Almeida (17) ein konkretes Angebot vorgelegt. Bis 2023 ist der in Spanien geborene Ecuadorianer noch per Ausbildungsvertrag an die Blaugrana gebunden.

Barça sieht sich aber nicht nur dem Interesse aus Leverkusen ausgesetzt. Laut ‚Esport3‘ macht auch Paris St. Germain Almeida mit einem Vertragsangebot schöne Augen. Das darin festgeschriebene Jahresgehalt betrage 200.000 Euro.

Angesichts der Avancen aus dem Ausland schrillen in Barcelona die Alarmglocken. Mittlerweile sollen auch die Katalanen mit einem Vertragsentwurf an Almeida herangetreten sein und hoffen nun, ihren Youngster zum Bleiben zu bewegen. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Teenager entscheidet.