Manga: „Wollen Fußball sehen wie bei Atlético“

Der FC Schalke 04 hat sich bei der Zusammenstellung des Kaders an einem spanischen Schwergewicht orientiert. Gegenüber der ‚WAZ‘ gibt Ben Manga, Technischer Direktor beim Zweitligisten, zu verstehen: „Meinen Scouts habe ich gesagt: Auf Schalke wollen wir vom Ansatz her einen Fußball sehen wie bei Atlético (Madrid, Anm. d. Red.). Hinten kompromisslos agieren und vorne Show, aber effektive Show.“

Im Mai heuerte der 50-jährige Kaderplaner bei Königsblau an und krempelte seither die Mannschaft in Abstimmung mit Trainer Karel Geaerts und Sportdirektor Marc Wilmots um. Zehn Neuzugänge zog S04 in dieser Wechselperiode bereits an Land, weitere sollen noch folgen, darunter unter anderem Mittelstürmer Emil Höjlund (19) vom FC Kopenhagen.