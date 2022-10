Ronnies Nacht im „Cold Trafford“ | Real wagt den Rekordversuch

Ronaldo, der Außenseiter

Der Krach zwischen Manchester United und Cristiano Ronaldo ist jüngst eskaliert. Die englische Sportpresse nimmt die mittlerweile öffentlich ausgetragene Seifenoper mit Vergnügen ins Kreuzfeuer. „Jetzt ist es das Cold Trafford für Ronaldo“, schreibt der ‚Mirror‘. Die ‚Daily Mail‘ fällt in einer Kolumne ein vernichtendes Urteil über den Superstar: „Selbstmitleidige Primadonna könnte Uniteds Saison ruinieren.“ ‚The Guardian‘ sieht in Ronaldos vorzeitigem Verlassen des Old Trafford während der Partie gegen Tottenham Hotspur (2:0) am Mittwoch das Ende einer Ära gekommen: „Ronaldos Ausstieg markiert das Ende seiner Macht bei United.“

Reals Rekordversuch

Noch ist Real Madrid ohne Saisonniederlage – und das wettbewerbsübergreifend. Die Königlichen wollen ihre blitzsaubere Bilanz beibehalten, wie die ‚Marca‘ in ihrer heutigen Ausgabe festhält. „Herausforderung Weltmeisterschaft“, heißt es auf der Titelseite der Madrider Zeitung, „Madrid will in den verbleibenden sechs Spielen vor der Pause ungeschlagen bleiben.“ Es stehen noch zwei Partien in der Champions League und vier Pflichtspiele in La Liga an.

Kracher in Portugal

Abseits der großen Top5-Ligen steigt in Portugal die Vorfreude auf das Spitzenspiel zwischen dem FC Porto und Tabellenführer Benfica Lissabon. Am heutigen Freitagabend empfängt das zweitplatzierte Porto das noch ungeschlagene Team von Roger Schmidt. Die ‚O Jogo‘ schreibt vom „Freitag der Leidenschaft“, denn bei einer Niederlage von Benfica würde Porto punktemäßig gleichziehen. Auch die ‚Record‘ erwartet ein Derby „auf hohem Niveau“. Um 21:15 Uhr ist Anstoß im derzeit spannendsten Duell des portugiesischen Fußballs.