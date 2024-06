Kleinhansel zum FCK

Der 1. FC Kaiserslautern hat den dritten Neuzugang für die kommende Saison eingetütet. Von Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück wechselt Linksverteidiger Florian Kleinhansl (23) ablösefrei zu den Pfälzern. „Ich freue mich sehr darauf, ab sofort für den FCK und vor den Fans im Fritz-Walter-Stadion auflaufen zu dürfen. Ich habe vor allem in der abgelaufenen Saison beim Spiel mit Osnabrück auf dem Betze hautnah miterlebt, was die Atmosphäre hier ausmacht. Ich kann es daher kaum erwarten, in Zukunft diese Fans im Rücken zu haben“, sagt der Abwehrspieler.

FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen ergänzt: „Florian ist ein dynamischer Linksverteidiger, der als junger Spieler schon viel Spielpraxis und Erfahrung im Profibereich sammeln konnte. Er ist ein Spielertyp, der Entwicklungspotential besitzt, aber mit seiner unermüdlichen Art und Weise auch menschlich gut zum Betze passt. Wir sind sehr froh darüber, dass er sich für uns entschieden hat.“ Für die Osnabrücker stand Kleinhansl in der abgelaufenen Spielzeit 34 Mal auf dem Platz und war an sechs Treffern direkt beteiligt. 2021 war er vom VfB Stuttgart zu den Niedersachsen gewechselt.