Bestätigt: Coutinho bleibt bei Barça

Der FC Barcelona wird offenbar mit Philippe Coutinho in die neue Saison gehen. Neu-Trainer Ronald Koeman habe dem Brasilianer dies bereits mitgeteilt, wie Berater Kia Joorabchian gegenüber ‚talkSport‘ verrät.

„Koeman hat ihn am Tag nach dem gewonnenen Champions League-Finale angerufen und ihm gesagt, dass er ein Teil seiner Planungen ist und er gern hätte, dass er zurückkehrt“, so der Agent.

Coutinho scheint nun topmotiviert in die neue Spielzeit zu gehen: „Er hätte am 7. September in Barcelona erscheinen müssen, aber hat sich bereits Anfang September gemeldet, denn er wollte sein Momentum und seine Fitness nicht verlieren. Seitdem trainiert er für Barça.“

Bayrischer Triple-Sieger

Der 28-jährige Offensivspieler hatte die vergangene Saison beim FC Bayern verbracht. Mit dem deutschen Rekordmeister holte er das Triple, einen Platz in der ersten Elf hatte der Brasilianer zumindest in den entscheidenden Partien aber nicht inne.

Da die Kaufoption über 120 Millionen Euro für die Bayern deutlich zu teuer war, kehrte Coutinho zu Barça zurück. Dort scheint er nun auch erst einmal zu bleiben.