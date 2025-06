25-Millionen-Angebot für Angeliño

Da die Verpflichtung von Théo Hernández (27/AC Mailand) ins Stocken geraten ist, schaut sich Al Hilal nach Alternativen für die linke Abwehrseite um. Nach Informationen der ‚Gazzetta dello Sport‘ hat es der saudi-arabische Rekordmeister jetzt auf Ex-Leipziger Angeliño (28) abgesehen.

Der Wüstenklub stelle der AS Rom 25 Millionen Euro Ablöse in Aussicht. Dem Linksverteidiger bietet Al Hilal ein Jahresgehalt von zehn Millionen Euro netto, was einer Verdreifachung seines aktuellen Salärs entsprechen soll. Angeliño stehe dem Schritt zum ab sofort von Simone Inzaghi trainierten Verein offen gegenüber.