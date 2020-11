Zweiter Versuch: Köln will Zirkzee im Januar

Sieben Tore in sieben Spielen lautet die kümmerliche Bilanz des 1. FC Köln in der bisherigen Bundesliga-Saison. Nach dem Verkauf von Jhon Córdoba (27) zu Hertha BSC und wegen der Verletzungsprobleme von Anthony Modeste (32) steht Trainer Markus Gidsol neben Neuzugang Sebastian Andersson (29) mit Youngster Tolu Arokodare (19) nur eine weitere Option für den Angriff zur Verfügung.

Im Winter soll sich das ändern. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wollen die Geißböcke im Januar einen erneuten Anlauf nehmen, den 19-jährigen Joshua Zirkzee vom FC Bayern München an Bord zu holen. Der Youngster soll auf Leihbasis in die Domstadt kommen. Für die Kölner wäre er eine direkte Verstärkung, der FCB hofft auf eine Weiterentwicklung durch regelmäßige Spielzeit.

Gute Chancen

Schon im Sommer hatte Heldt bei Zirkzee angeklopft. „In dem Moment wollten die Bayern ihn nicht ausleihen, das hat sich im Laufe der Transferperiode verschoben. Ganz am Ende, am vorletzten Transfertag, war es für uns dann zu spät. So was kommt vor“, berichtete der Sportgeschäftsführer nach Ablauf der Transferfrist.

Anfang Januar könnte nun für alle Parteien der geeignete Moment für einen Leih-Deal gekommen sein. Denn in München war der Niederländer zuletzt kein Thema mehr für den Bundesliga-Kader.