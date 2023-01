Arsenal: Gespräche wegen Fresneda stehen an

Der FC Arsenal intensiviert das Bemühen um Iván Fresneda von Real Valladolid. Die Gunners wollen mit dessen Berater laut ‚Daily Mail‘ in der kommenden Woche weitere Gespräche führen. Der bis 2025 dotierte Vertrag des 18-Jährigen soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von umgerechnet rund zehn Millionen Euro beinhalten. Dem Vernehmen nach würde die Ausstiegsklausel automatisch auf bis 30 Millionen Euro ansteigen, wenn Fresneda eine bestimmte Anzahl an Spielen absolviert.

Bei den Londonern wäre der Rechtsverteidiger unter anderem als Ersatz für den abwanderungswilligen Cédric Soares (31) eingeplant. Generell spricht viel für einen Transfer Fresnedas, denn gestern gegen Atlético Madrid (0:3) fehlte der sonst gesetzte Abwehrmann in der Startelf. Auch Borussia Dortmund und Newcastle United haben den Teenager auf dem Zettel. In der laufenden Saison kommt er wettbewerbsübergreifend auf elf Pflichtspiele.

