Weltmeister Pezzella verlässt Betis

Germán Pezzella lässt die europäische Fußballbühne hinter sich und kehrt in seine Heimat Argentinien zurück. Von Betis Sevilla geht es für den 33-jährigen Weltmeister von 2022 in alte Gefilde zu River Plate. Bei seinem Jugendklub unterschreibt der Innenverteidiger einen Vertrag bis Ende 2027. Als Ablöse werden festgeschriebene 4,5 Millionen Euro fällig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Von River Plate war Pezzella 2015 zu Betis gewechselt. Für die Andalusier bestritt der 41-fache Nationalspieler der Albiceleste insgesamt 179 Pflichtspiele in fünf Spielzeiten. Zwischenzeitlich verdiente der Rechtsfuß vier Jahre lang seine Brötchen in der Serie A beim AC Florenz. Für die Viola stand er in insgesamt 138 Partien auf dem Platz.