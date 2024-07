Tah-Nachfolge: Bayers Problem bei Wunschziel Sutalo

Vieles spricht inzwischen dafür, dass Nationalspieler Jonathan Tah (28) Bayer Leverkusen gen Bayern München verlässt. Wie inmitten der EM zu vernehmen war, soll der Deutsche Meister bereit sein, von seiner Schmerzgrenze abzurücken und nicht auf die bislang omnipräsenten 40 Millionen Euro Ablöse zu beharren.

Eine endgültige Entscheidung um Tah ist damit aber noch nicht gefallen – nach wie vor müssen sich beide Klubs über die Konditionen einig werden. Auch das ist der Grund, weshalb der Werksklub bei einer anderen Personalie aktuell in der Warteschleife steckt.

Die Konkurrenz schläft nicht

Laut ‚Bild‘ will der mögliche Tah-Ersatz Josip Sutalo (24/Ajax Amsterdam), EM-Teilnehmer für Kroatien, erst die weitere Entwicklung in der Leverkusener Abwehrzentrale abwarten. Das dürfte bedeuten: Bevor Tahs Transfer zu Bayern nicht zweifelsfrei absehbar ist, kommt Bayer in den Bemühungen um einen der möglichen Nachfolger nicht voran.

Entsprechend ist der Boulevardzeitung zufolge nicht zu erwarten, dass der Bundesligist bei Sutalo in den nächsten Tagen entscheidende Fortschritte erzielt. Ungünstig, denn der Rechtsfuß wird noch von anderen Klubs wie Brighton & Hove Albion, West Ham United und besonders energisch vom AC Florenz umworben. Allein deshalb sollte sich Leverkusen zur Klärung der Tah-Frage wohl nicht allzu viel Zeit lassen.