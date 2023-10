Leeds & Costa lösen Vertrag auf

Hélder Costa und Leeds United gehen fortan getrennte Wege. Wie die Whites mitteilen, wurde der Vertrag mit dem 29-jährigen Flügelstürmer mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Für Leeds lief der Linksfuß seit seinem Wechsel 2019 von den Wolverhampton Wanderers an die Elland Road in 71 Pflichtspielen auf.

In der vergangenen Saison war Costa bereits verliehen. Temporär lief der angolanische Nationalspieler in der Saudi Pro League auf. Für Al Ittihad erzielte Costa in 18 Ligaspielen drei Tore. Nun muss sich der Profi, der in seiner Karriere schon für Benfica Lissabon, die AS Monaco und den FC Valencia spielte, nach einem neuen Arbeitgeber umschauen.