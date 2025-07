Barça gibt Víctor ab

Pau Víctor (23) steht unmittelbar davor, den FC Barcelona zu verlassen. Nach Informationen von ‚The Athletic‘ erhält Sporting Braga den Zuschlag. Als Ablöse fließen zwölf Millionen Euro zuzüglich drei Millionen an Boni.

Unter der Anzeige geht's weiter

Víctors Arbeitspapier bei den Katalanen läuft eigentlich noch bis 2029, an Robert Lewandowski (36) ist jedoch kein Vorbeikommen. Um wieder regelmäßig zum Zug zu kommen, verschlägt es den Angreifer also nach Portugal. Übrigens: Zwischenzeitlich wurde Víctor unter anderem mit Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht.