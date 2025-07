Barça verkündet Rashford-Deal

Marcus Rashford (27) sucht sein fußballerisches Glück erstmals außerhalb Englands. Der FC Barcelona leiht den Angreifer für eine Saison von Manchester United aus. Teil des Deals ist eine Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro. Zieht Barça diese nicht, wird eine Strafzahlung über fünf Millionen Euro fällig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für seinen Wechsel zum spanischen Meister verzichtet Rashford auf 15 Prozent seines Gehalts, kassiert aber immer noch stattliche 14 Millionen Euro jährlich – die Katalanen übernehmen die kompletten Kosten. In Manchester steht Rashford bis 2028 unter Vertrag, eine Zukunft hat er dort aber eher nicht. Schon in der Rückrunde der vergangenen Saison hatte United sein Eigengewächs an Aston Villa verliehen (17 Spiele, vier Tore, sechs Assists).

Übrigens: Erst kürzlich hieß es, Rashford könne nach aktuellem Stand nicht für den Spielbetrieb registriert werden. Einmal mehr hat Barça mit finanziellen Problemen und der Gehaltsobergrenze der Liga zu kämpfen. Für Schlagzeilen hatte im vergangenen Jahr bereits Dani Olmo (27) gesorgt, der nach dem Wechsel aus Leipzig wochenlang auf seine Spielerlaubnis warten musste. In Barcelona herrscht angeblich Optimismus, dass bei Rashford alles schnell geklärt wird. Nötig sind aber Verkäufe oder Leihen.