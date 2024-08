Gipfeltreffen: Nimmt Deco heute Olmo mit nach Barcelona?

Der heutige Dienstag könnte ein entscheidender Tag für die sportliche Zukunft von Dani Olmo werden. Der frischgebackene spanische Europameister ist nach seinem verlängerten Urlaub zurück in Leipzig und hat seine Berater Andy Bara und Juanma López im Gepäck. Mehr noch: Auch Deco wird heute in Sachsen erwartet.

Der ehemalige Spielmacher ist mittlerweile Sportdirektor beim FC Barcelona und will in dieser Rolle Olmo zurück nach Katalonien holen. Mit dem 26-Jährigen selbst ist ein Sechsjahresvertrag bereits abgemacht. Doch braucht es noch eine Lösung mit RB Leipzig.

Die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, dass heute ein Angebot über 47 Millionen Euro plus bis zu 13 Millionen Euro Boni besprochen werden soll. Drei Millionen der Zuschläge sollen leicht zu erreichen, die übrigen zehn an Titelgewinne in Liga und Champions League geknüpft sein.

RB baut für Abgang vor

Gelingt ein schneller Durchbruch, könnte Deco den verlorenen Sohn direkt mit zurück nach Barcelona nehmen. Bleibt der Durchbruch aus, muss Olmo wohl noch heute bei RB trainieren. Der Wunsch des Zehners ist klar: Er will zurück zu seinem Ausbildungsklub. Manchester City und der FC Bayern haben nur noch Außenseiterchancen.

Übrigens baut RB für den Fall eines Olmo-Verkaufs vor. Erst gestern wurde die erneute Leihe von Xavi Simons (21) fixiert. Darüber hat sich RB nach FT-Informationen nach Rayan Cherki (20) von Olympique Lyon erkundigt. ‚Sky‘ berichtete zuerst.