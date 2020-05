Union: Gikiewicz-Nachfolger gefunden?

Union Berlin zeigt offenbar Interesse an Jeroen Zoet vom FC Utrecht. Laut ‚Sky‘ könnte der 29-jährige Schlussmann die Nachfolge von Rafal Gikiewicz (32) antreten. Mit der polnischen Nummer eins konnten sich die Hauptstädter nicht auf eine Verlängerung einigen, sodass sich die Wege im Sommer trennen werden.

Zoet ist seit Januar von der PSV Eindhoven an den Eredivisie-Konkurrenten FC Utrecht ausgeliehen. Im Laufe der Hinrunde hatte der elfmalige niederländische Nationalspieler seinen Stammplatz bei der PSV verloren.

Ob Zoet ein Engagement in der Bundesliga reizen würde, ist nicht überliefert. Zudem ist Union finanziell nicht gerade auf Rosen gebettet. Für die Verpflichtung eines Spielers mit einer solchen Vita (dreimal Meister) müssten die Eisernen wohl in Richtung Schmerzgrenze gehen. Gerade in Zeiten der Coronakrise.